Зеленский: рано или поздно начнется диалог между РФ и Украиной о прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил диалог. По его словам, рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

"России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России", - заявил он.