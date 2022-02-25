Зеленський: рано чи пізно почнеться діалог між РФ і Україною про припинення війни
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський не виключив діалог. За його словами, рано чи пізно почнеться діалог між Росією і Україною про припинення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.
"Росії все одно рано чи пізно доведеться вести переговори з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше почнеться ця розмова, тим меншими будуть втрати самої Росії", - заявив він.
Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні.
Також Володимир Зеленський закликав українців, які мають бойовий досвід, вийти на захист України.
Також президент повідомив, що ворожі війська зазнали втрат в результаті активних збройних дій.