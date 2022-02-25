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Зеленський: рано чи пізно почнеться діалог між РФ і Україною про припинення війни

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 07:55
Зеленський: рано чи пізно почнеться діалог між РФ і Україною про припинення війни Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський не виключив діалог. За його словами, рано чи пізно почнеться діалог між Росією і Україною про припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

"Росії все одно рано чи пізно доведеться вести переговори з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше почнеться ця розмова, тим меншими будуть втрати самої Росії", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні.

Також Володимир Зеленський закликав українців, які мають бойовий досвід, вийти на захист України.

Також президент повідомив, що ворожі війська зазнали втрат в результаті активних збройних дій.

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