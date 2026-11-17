Зеленский на "Рамштайне" призвал партнеров передать Украине еще 40 F-16
Украина нуждается еще в 40 истребителях F-16, поскольку многие самолеты находятся в ремонте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на заседании "Рамштайна", передает "Суспильне".
Украине нужны истребители
Зеленский отметил, что благодарен каждой стране, входящей в коалицию Воздушных сил.
"Многое уже сделано. Искренне спасибо, но нам нужно сделать еще больше. В частности, нам нужно еще 40 истребителей F-16", - сказал Зеленский.
Он пояснил, что украинские самолеты нуждаются в значительном техническом обслуживании и ремонте, из-за чего много времени проводят на земле вместо выполнения боевых задач.
Президент отметил, что F-16 играют важную роль в уничтожении российских дронов Shahed и ракет.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский отметил: идет подготовка к встрече оборонной контактной группы в формате "Рамштайн" 17 ноября. Потребности и ключевые приоритеты Украины в сотрудничестве представит Министр обороны Евгений Хмара.
Кроме того, Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% запасов перехватчиков, в том числе ракет для Patriot и IRIS-T, которые Киев контрактует за счет кредита ЕС.