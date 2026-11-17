Украина нуждается еще в 40 истребителях F-16, поскольку многие самолеты находятся в ремонте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на заседании "Рамштайна", передает "Суспильне".

Украине нужны истребители

Зеленский отметил, что благодарен каждой стране, входящей в коалицию Воздушных сил.

"Многое уже сделано. Искренне спасибо, но нам нужно сделать еще больше. В частности, нам нужно еще 40 истребителей F-16", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что украинские самолеты нуждаются в значительном техническом обслуживании и ремонте, из-за чего много времени проводят на земле вместо выполнения боевых задач.

Президент отметил, что F-16 играют важную роль в уничтожении российских дронов Shahed и ракет.