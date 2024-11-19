Зеленський у Раді представив план стійкості України: що у ньому

Перший пункт - єдність

Цей пункт містить широкий спектр питань. Головний посил - щоб не програти війну, є речі, які може зробити сам народ, і є те, що можна зробити лише в єдності із союзниками.

Тут Зеленський зупинився на тому, що здатність України не здаватися перед складнощами і сміливо поглянути в очі історії з початком повномасштабної війни призвела до об'єднання Європи та миру.

"Ми досягли найбільшого рівня близькості з ЄС та НАТО за весь час незалежності. Вже сформовано всю необхідну архітектуру для переговорного процесу з Євросоюзом", - заявив президент.

За його словами, незабаром завершиться скринінг законодавства, щоб на початку 2025 року відкрити переговори про вступ до ЄС щодо першого кластера. Право на вступ до НАТО він назвав життєво важливим, але дефіцит політичної волі на Заході заважає офіційному запрошенню України.

Зеленський запевнив, що країна не торгує своїм суверенітетом і не дозволить використати себе у передвиборчих баталіях. Тут очевидний натяк на публікації у західній пресі про те, що припинення вогню нібито може включати фактичний контроль РФ захоплених територій.

"Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей… Щоб відновити повну цілісність України", - наголосив він.

Зеленський також наполягає на інформаційній консолідації. Крім того, повторив, що вибори в Україні відбудуться лише після встановлення справедливого миру.

Щодо поваги до воїнів, функціонал "Армія+" з переведення між підрозділами поширять на всі Сили оборони, у тому числі на СБУ та Національну гвардію.

Для захисту прав військових буде призначено спеціального омбудсмена. А найближчим часом має з'явитися нова система контрактів в ЗСУ для українців, які не досягли віку мобілізації (молодших 25 років). З конкретною мотиваційною складовою.

Як заявив Зеленський, на основі цих підходів Україна поступово перейде до формування армії на основі контрактів, а не мобілізації.

Другий пункт - фронт

Передбачаються конкретні заходи щодо стабілізації фронту. Вони включають проведення операцій як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. Крім того, йдеться про посилення технологічності сил оборони.

Зі зрозумілих причин, у більшій мірі це закритий пункт. Зеленський зазначив, що зараз на деяких ділянках фронту - на найгарячіших - під 90% ворожої техніки знищується дронами, які фактично компенсують дефіцит артилерії.

Третій пункт - зброя

Україна нарощує своє виробництво гармат та артилерійських снарядів. У 2024 році було випущено понад 2,5 млн мінометних пострілів і снарядів для артилерії калібрів від 60 до 155 мм.

Наступного року планується виробництво не менше 30 000 дальнобійних дронів. А також не менше 3 000 крилатих ракет та ракето-дронів. Продовжується пошук рішень, щоб збивати "шахеди" дронами FPV.

Щодо ракетної програми, Україна робить далекобійні "Нептуни", і вже є перші вдалі ураження. Але одним нарощуванням виробництва не можна обійтись, необхідно випередити Росію в технологіях. Для цього впроваджується формат технологічної Ставки, перше засідання пройде на початку грудня.

"Реалізація плану стійкості забезпечить реальне стратегічне стримування Росії. Навіть без ядерної зброї ми можемо знайти конвенційні інструменти стримування", - додав Зеленський.

На сьогодні до роботи на Україну залучили понад 40 закордонних оборонних компаній. У сфері ОПК працюють понад 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць.

Четвертий пункт - гроші

Ризиків для Сил оборони та безпеки України через фінансування немає на рік наперед. "Незалежно від політичної турбулентності у світі", - зазначив президент.

Усі зарплати та пенсії в Україні будуть виплачені, є пакет зимової підтримки, а у березні 2025 року пройде індексація пенсій на рівень інфляції.

Наступного року заплановано розширення державних програм підтримки бізнесу та споживачів. Буде також відновлено програму "єПідтримка".

П'ятий пункт - енергетика

Це найзакритіший пункт через наміри РФ занурити Україну в блекаут. Загалом противник здійснив понад тисячу обстрілів об'єктів енергетики та захопив близько 18 ГВт потужностей на окупованих територіях.

Проведено велику роботу із захисту об'єктів, але тут без деталей. До кінця року буде підготовлено паспорти енергетичної стійкості регіонів. Які імплементують з точки зору генерації електрики та тепла.

Крім того, Україна як енергетичний хаб має стати геополітично серед перших у Європі. Але більшою мірою це стосується періоду після війни. Пріоритет - атомна генерація, нарощування видобутку газу, видобутку та переробки нафти.

Шостий пункт - безпека

"Йдеться саме про жорстку роботу, яка не дозволяє ворогові підірвати життя України", - сказав Зеленський.

На загальнодержавному рівні впроваджується нова система - безпечна область, безпечне місто, безпечна громада. Обов'язково з'являться поліцейські у кожній школі та кожній громаді.

Цей пункт передбачає детальну роботу щодо укриттів: модернізація стандартів, реконструкція та будівництво нових укриттів.

За словами Зеленського, на входах до кожної школи, інших освітніх закладів та громадських будівель мають бути встановлені рамки металошукачів.

Післявоєнний етап включає внутрішню безпеку як конкурентну перевагу України, щоб повернути людей. А також розмінування територій, посилення кордону з Росією, розгортання системи базової військової підготовки, курсів цивільного захисту та домомедичної допомоги.

Сьомий пункт - громади

В умовах війни прифронтові та прикордонні громади потребують особливої ​​підтримки. А ті, які прийняли найбільше переселенців, - у спеціальних рішеннях для більшої внутрішньої інтегрованості людей.

Підсилюватиметься міжнародний компонент - взаємодія з громадами у країнах-партнерах. І з країнами, які взяли шефство над тим чи іншим регіоном чи містом. Це завдання МЗС України та уряду загалом.

За словами Зеленського, на основі принципу "пліч-о-пліч" тилові та більш заможні громади мають підтримувати прифронтові.

"Ми вжили заходів спеціальної підтримки Харкова в умовах постійного російського терору, щоб життя залишалося в місті. Це стосується спеціальних податкових умов у Харкові. І це довело свою корисність. Доручаю розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст - для Сум та Чернігова", - зазначив він.

Восьмий пункт - людський капітал

У додатках до цього пункту буде опрацьовано політику відновлення життя українців, національний стандарт безбар'єрності (цифровізація послуг) та освіту, щоб мільйони дітей, які перебувають у різних країнах, залишалися в полі української культури.

Передбачається модернізація соціальної політики, політика охорони здоров'я має включати збільшення тривалості життя.

Ще один момент - церква та релігійні організації. Держава має розвивати партнерство з ними та в рамках діалогу визначати, які моделі здатні посилити духовну незалежність України. "Звичайно, не йдеться про Московську церкву. Час тих, хто освячує терор, - закінчився", - додав Зеленський.

До інших рішень президент відніс інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатії. До кінця року будуть здійснені заміни в корпусах послів (особлива увага країнам G7+).

Також буде створено Міністерство об'єднання українців, яке цілеспрямовано займатиметься справами глобальної української спільноти. "До кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра", - додав він.

Окрім того, уряду доручено з 2025 року забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.

Дев'ятий пункт - культурний суверенітет

Зеленський розповів про плани реалізувати формат "культурного Рамштайну" для України. Крім того, буде підготовлено календар заходів для української культури у всіх регіонах світу, щоб підтримувати український контент та культурний продукт.

Держава має намір підтримувати переклад українських авторів іншими мовами та інтеграцію українознавчих студій до академічних кіл світу. Тобто системно сприяти появі кафедр україністики у світових університетах.

Також планується захист, пошук та повернення культурної та історичної спадщини. І найочевидніше - системне створення українського контенту.

"Такого контенту, який здатний повністю замінити російський контент. Насамперед для дітей. І це питання - і про стійкість, і про безпеку. Ми повинні переграти Росію і в цьому", - наголосив президент.

Десятий пункт - політика героїв

Вона включає врегулювання переходу з військової служби до статусу ветерана, залучення ветеранів на держслужбу, програми підтримки сімей, повну інтеграцію у суспільне та економічне життя, освіту та реабілітацію після поранень чи полону.

У кожній кластерній та надкластерній лікарні вже створюються реабілітаційні відділення та центри ментального здоров'я. Наступного року такі відділення мають з'явитись у кожній громаді з лікувальним закладом.

Також із 2025 року запускається додаткова оплата для сімейних лікарів за декларації, укладені із ветеранами.

Завершено підготовку до запуску програми "Помічник ветерана". Заплановано навчання та оплату роботи 11 000 фахівців із супроводу ветеранів.

У кожному районі мають з'явитися простори для ветеранів. Щонайменше 80 таких просторів буде збудовано у 2025 році.

Щодо підтримки, цього року майже 4,5 тисячі сімей ветеранів було забезпечено допомогою на купівлю житла. За окремою програмою 274 сім'ї героїв отримали квартири.

Щодо освіти, 2 200 ветеранів пройшли професійно-технічне навчання. А з 1 січня нового року розпочинається програма підтримки освіти для дітей ветеранів.

Що таке план стійкості України

Після того, як у середині жовтня було представлено план перемоги України, який розрахований на західних партнерів, Зеленський анонсував внутрішній план посилення. Він стосується фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

Раніше стало відомо, що план складається із 10 пунктів. У тому числі про культурний суверенітет, безпеку та політику героїв. Крім того, він передбачає зміну підходів до мобілізації та захисту української енергетичної системи.

За інформацією The Times, мета внутрішнього плану - зміцнити моральний дух українців та запевнити у спроможності України відбити агресію Росії, навіть якщо американська допомога буде припинена. Такі побоювання виникли у зв'язку з перемогою Дональда Трампа на виборах у США.

Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться про мобілізацію економіки та суспільні настрої.