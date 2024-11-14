Зеленський: внутрішній План стійкості представлять наступного тижня
Україна активно працює над реалізацією внутрішнього Плану стійкості. Його оприлюднять вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський підкреслив, що сьогодні було опрацьовано пункт внутрішнього плану щодо безпеки.
"Безпеки в усій нашій країні, в кожній області, в кожній громаді. Це основа, безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є у Міністерства внутрішніх справ, є у Служби безпеки України. Все обов'язково впровадимо", - пояснив він.
Президент зауважив, що вже опрацювали пункти, зокрема, щодо енергетики. А також детально все підготували й щодо зброї українського виробництва та співпраці з партнерами.
"Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня. І під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, доповнювати раціональними ідеями з бізнесу, ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України", - підсумував Зеленський.
План перемоги Зеленського
Нагадаємо, що на початку вересня Зеленський анонсував план перемоги у війні. Як раніше писало РБК-Україна, план перемоги спрямований на те, щоб примусити Росію до переговорів і на умовах Києва.
Спочатку текст плану перемоги Зеленського був невідомий. Сам президент описував його як "зрозумілий" та "відвертий". Першим документ був поданий президенту США Джо Байдену, оскільки план досить серйозно зав'язаний на допомозі США. Згодом з ним ознайомилися й інші партнери.
Вже 16 жовтня Зеленський виступив у Раді, представивши план перемоги. Там стало відомо, що документ складається з п'яти пунктів та трьох таємних доповнень. Зокрема, секретна частина публічно ніде не розголошувалась. Зміст секретного розділу відомий найближчим партнерам і публікувати його не можна.
Пізніше президент анонсував і внутрішній План стійкості.
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