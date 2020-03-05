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Украина планирует забрать почти 200 человек в рамках обмена пленными

Новости » Политика     05.03.2020 - 13:10
Украина планирует забрать почти 200 человек в рамках обмена пленными
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов заявил, что списки постоянно согласовываются

Украинская сторона планирует забрать почти 200 человек в рамках обмена пленными с так называемыми "республиками Донбасса" и Россией. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, списки на обмен пленными есть, и они постоянно согласовываются.

"У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек", - отметил Данилов.

Он также объяснил, почему в списки на обмен попадают те, кто фактически сотрудничал с боевиками и пытал украинцев.

"Это сложный вопрос, к которому я бы относился осторожно. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины сообщила о подозрении освобожденному из плена Евгению Бражникову. По данным следствия, он, находясь под стражей на оккупированном Донбассе, стал членом незаконных формирований и пытал других пленных украинцев.

Тем временем в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили, что обмен пленными до конца марта провести не удастся якобы из-за позиции Киева.

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