Зеленський: ми працюємо над обміном у березні і нормандською зустріччю в квітні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський розраховує, що обмін полоненими і новий саміт відбудуться в терміни

Українська сторона продовжує працювати над проведенням обміну полоненими у березні і саміту "нормандської четвірки" у квітні. Про це в ході робочого візиту до Полтавської області заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, питання обміну будуть обговорювати на Тристоронній зустрічі контактної групи 11 березня в Мінську.

"Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була (нормандська, - ред.) зустріч в кінці квітня. Я думаю, що все це станеться. Ми над цим серйозно працюємо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує забрати майже 200 осіб в рамках обміну полоненими.

У лютому на той момент міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що зустріч в нормандському форматі може статися трохи пізніше квітня.

"Я б не використовував слова "перенесена" і "скасована". Питання було в тому, чи буде зустріч у квітні. Я просто нагадав, що лідери домовилися зустрітися через чотири місяці. Очевидно, 9 грудня всі порахували, що через 4 місяці це в квітні. Але ми зараз бачимо по реакції РФ, російська сторона починає "з'їжджати з теми", - заявив він.



