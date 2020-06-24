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Зеленский в пятницу выйдет из самоизоляции

Новости » Политика     24.06.2020 - 15:07
Зеленский в пятницу выйдет из самоизоляции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский работает в особом режиме работы из-за коронавируса у жены

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, выйдет из самоизоляции. Последние две недели он работал в особом режиме из-за коронавируса у его жены Елены Зеленской.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила Мендель.

Отметим, на пятницу запланирован рабочий визит Зеленского в Херсонскую область. При этом сегодня президент уже выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами, которым пообещал решить вопросы с задолженностью по зарплате.

Напомним, 12 июня президент перешел на особый режим работы после того, как у Елены Зеленской подтвердился коронавирус; глава государства ежедневно проходил тестирование на COVID-19.

Спустя несколько дней Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева с двусторонней пневмонией, при этом она не нуждалась в так называемой кислородной дотации и находилась под постоянным наблюдением врачей.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяКоронавирус
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