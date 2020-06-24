Зеленський у п'ятницю вийде з самоізоляції

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський працює в особливому режимі роботи через коронавірус у дружини

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, вийде з самоізоляції. Останні два тижні він працював в особливому режимі через коронавірус у його дружини Олени Зеленської.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

За її словами, 26 червня закінчиться двотижневий термін особливого режиму роботи.

"Всі тести показали негативний результат. Президент почуває себе добре", - повідомила Мендель.

Відзначимо, на п'ятницю заплановано робочий візит Зеленського до Херсонської області. При цьому сьогодні президент вже виходив з Офісу і зустрічався з мітингувальниками шахтарями, яким пообіцяв вирішити питання із заборгованістю по зарплаті.

Нагадаємо, 12 червня президент перейшов на особливий режим роботи після того, як у Олени Зеленської підтвердився коронавірус; голова держави щодня проходив тестування на COVID-19.

Через кілька днів Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва з двосторонньою пневмонією, при цьому вона не потребувала так званої кисневої дотації і перебувала під постійним наглядом лікарів.

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Автор: Анастасия Светлевская