Зеленский о Путине: слишком эмоциональный, когда дело касается Украины

Украинский президент Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина иррациональным. И слишком эмоциональным в вопросах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Washington Post, которое опубликовало интервью Зеленского нескольким СМИ.
В частности, в этом интервью Зеленский охарактеризовал Путина как иррационального человека и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".
"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", - добавил украинский президент.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что единственной возможностью освободить крымских политзаключенных являются прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
До этого у Зеленского говорили, что он готов встретиться с Путиным, чтобы прекратить обстрелы на Донбассе, но в Кремле цели другие.