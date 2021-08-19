Зеленский о Путине: слишком эмоциональный, когда дело касается Украины

Украинский президент Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина иррациональным. И слишком эмоциональным в вопросах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Washington Post , которое опубликовало интервью Зеленского нескольким СМИ.

В частности, в этом интервью Зеленский охарактеризовал Путина как иррационального человека и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".

"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", - добавил украинский президент.