Зеленський про Путіна: занадто емоційний, коли справа стосується України

Український президент Володимир Зеленський вважає президента Росії Володимира Путіна ірраціональним. І надто емоційним у питаннях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Washington Post, яке опублікувало інтерв'ю Зеленського кільком ЗМІ.
Зокрема, в цьому інтерв'ю Зеленський охарактеризував Путіна як ірраціональну людину та "емоційну, іноді навіть дуже емоційну".
"Він занадто емоційний, коли справа стосується України", - додав український президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що єдиною можливістю звільнити кримських політв'язнів є прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
До цього у Зеленського говорили, що він готовий зустрітися з Путіним, щоб припинити обстріли на Донбасі, але в Кремлі цілі інші.