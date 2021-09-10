Зеленский о Путине: не хватает времени думать о нем

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с российским президентом Путиным. Он заявил о желании более предметного диалога, чем это было во время нормадского формата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на форуме.
"Не хватает времени думать о нем, меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Более предметно чем было на первой встрече нормандского формата", - сказал он.
Напомним, президент Украины во время своей речи раскритиковал форум "Ялтинская европейская стратегия", отметив, что не знает, есть ли у мира стратегия возвращения Ялты из российской оккупации.
Добавим, что Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией.