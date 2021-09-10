Зеленский: Ялта - далеко не Европа. Есть ли у мира стратегия ее возвращения, мы не знаем

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал форум "Ялтинская европейская стратегия". Он отметил, что не знает, есть ли у мира стратегия возвращения Ялты из российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на форуме.

"Ялта - еще далеко не Европа, она оккупирована. И есть ли в мире стратегия, чтобы это изменить и восстановить уважение к международному праву мы не знаем. Возможно, это хорошая тема для следующего форума", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что семь лет форум под названием "Ялтинская европейская стратегия" проходит в Киеве.

Напомним, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.

Впоследствии глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал саммит Крымской платформы мощным сигналом о том, что Крым остается актуальной проблемой в международной повестке дня.