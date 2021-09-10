RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський про Путіна: не вистачає часу думати про нього

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з російським президентом Путіним. Він заявив про бажання більш предметного діалогу, аніж це було під час нормадського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на форумі.

"Не вистачає часу думати про нього, мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Більш предметно ніж було на першій зустрічі нормандського формату", - сказав він.

Нагадаємо, президент України під час своєї промови розкритикував форум "Ялтинська європейська стратегія", зазначивши, що не знає, чи є у світу стратегія повернення Ялти з російської окупації.

Додамо, що Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандська четвірка