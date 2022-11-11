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Зеленський про Путіна: він точно не втомився від війни проти України

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін точно не втомився від війни проти України. Кремль продовжує говорити мовою ультиматумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

“Вони не хочуть закінчення війни. Хоча вони вже відчувають втому. Лише Кремль, лише одна людина, яка очолює Російську Федерацію, не втомилася від цієї війни. Він (Путін - ред.), можливо, втомився від життя в принципі через свій вік, але він точно не втомився від війни”, - сказав Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, коли РФ дійсно захоче миру, то ми це "відчуємо і побачимо".

"Одних слів недостатньо - зупиніть війну, вийдіть з нашої території, перестаньте вбивати людей, почніть відшкодовувати збитки, яких ви завдали нашій країні, притягніть до відповідальності злочинців… А поки це лише слова”, - каже Зеленський.

Президент додав, говорити про дипломатію з РФ наразі неможливо, бо Путін і надалі продовжує висувати свої ультиматуми.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський також заявляв, Україна готова вести перемовини з РФ і вона "не зачинила для діалогу двері", але говорити з тим хто дійсно хоче миру.

Тим часом в Росії заявляють про "відкритість до переговорів", але суто на своїх умовах. Як, наприклад це нещодавно заявляв президент РФ Володимир Путін.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України