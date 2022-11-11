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Зеленский о Путине: он точно не устал от войны против Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин точно не устал от войны против Украины. Кремль продолжает говорить на языке ультиматумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью CNN.

“Они не хотят окончания войны. Хотя они уже чувствуют усталость. Только Кремль, только один человек, возглавляющий Российскую Федерацию, не устал от этой войны. Он (Путин - ред.), возможно, устал от жизни в принципе из-за своего возраста, но он точно не устал от войны”, - сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, когда РФ действительно захочет мира, то мы это "почувствуем и увидим".

"Одних слов недостаточно - остановите войну, выйдите с нашей территории, перестаньте убивать людей, начните возмещать ущерб, который вы нанесли нашей стране, привлеките к ответственности преступников… А пока это только слова", - говорит Зеленский.

Президент добавил, говорить о дипломатии с РФ пока невозможно, потому что Путин продолжает выдвигать свои ультиматумы.

Напомним, что президент Владимир Зеленский также заявлял, что Украина готова вести переговоры с РФ и она "не закрыла для диалога двери" , но говорить будет с тем, кто действительно хочет мира.

Тем временем в России заявляют об "открытости к переговорам", но чисто на своих условиях. Как, например, это недавно заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины