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Зеленський про Путіна: він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли закінчити з ним раніше

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін будує плани щодо війни в Україні до 2030 року, однак з ним самим буде закінчено раніше.

Про це заявив президент Володимр Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

У Зеленського запитали, чи готовий він до перемовин з Путіним для припинення війни. Однак на думку президента, з людиною, яка вбиває своїх опонентів не можливо вести перемовин.

"Ми запропонуємо йому майданчик, де він зможе визнати, що програв війну. Чи Україна програє у цій війні? Я впевнений, що ні. У нас немає альтернативи не перемогти. Якщо Україна програє, то не буде нашого існування. Нам не підходить такий фінал", - сказав президент.

Водночас Зеленський зауважив що те, чи програє Україна і скільки жертв буде у цій війні залежить лише від партнерів.

"Всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад - точно будуть мати великий вплив на його суспільство. Тоді він буде думати про внутрішню безпеку. Сьогодні Путін оперує планами та цифрами і говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли закінчити з ним раніше", - підкреслив він.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Зараз українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Раніше американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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