Зеленский о Путине: он видит себя до 2030 года, а мы бы хотели покончить с ним раньше

У Зеленского спросили, готов ли он к переговорам с Путиным для прекращения войны. Однако, по мнению президента, с человеком, который убивает своих оппонентов, невозможно вести переговоры.

"Мы предложим ему площадку, где он сможет признать, что проиграл войну. Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. У нас нет альтернативы не победить. Если Украина проиграет, то не будет нашего существования. Нам не подходит такой финал ", – сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что проигрывает ли Украина и сколько жертв будет в этой войне зависит только от партнеров.

"Все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад - точно будут иметь большое влияние на его общество. Тогда он будет думать о внутренней безопасности. Сегодня Путин оперирует планами и цифрами и говорит о планах 2030 года. Он видит себя до 2030 года, а мы бы хотели покончить с ним раньше", - подчеркнул он.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Сейчас украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

Президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.

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