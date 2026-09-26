Зеленський: Путін постійно шукає приводи вести війну

За словами глави держави, Москва наразі очевидно не готується до зупинки бойових дій.

Російський диктатор Володимир Путін постійно знаходить приводи, щоб уникати зустрічей, відмовлятися від тристороннього формату та не припиняти вбивства.

"Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну", - підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що під час нещодавньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом переконався - Америка оцінює ситуацію аналогічно.

Головне завдання міжнародної спільноти - змінити пріоритети Кремля.

За словами українського лідера, необхідно зробити все можливе, аби в Росії зʼявилося бажання витрачати кошти не на смерть, а на інші потреби, і врешті-решт закінчити цю війну.

Наразі Україна активно співпрацює над цим питанням з партнерами по всьому світу - США, Європою, Канадою та Японією.