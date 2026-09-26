Зеленский: Путин постоянно ищет поводы вести войну

Россия ищет какие-либо поводы, чтобы уклониться от переговоров и продолжать войну. Украина вместе с международными партнерами работает над тем, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам главы государства, Москва пока очевидно не готовится к остановке боевых действий.
Российский диктатор Владимир Путин постоянно находит поводы избегать встреч, отказываться от трехстороннего формата и не прекращать убийства.
"Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы вести войну", - подчеркнул президент.
Зеленский заметил, что во время недавней встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом убедился - Америка оценивает ситуацию аналогично.
Главная задача международного сообщества - изменить приоритеты Кремля.
По словам украинского лидера, необходимо сделать все возможное, чтобы у России появилось желание тратить средства не на смерть, а на другие нужды, и наконец закончить эту войну.
Украина активно сотрудничает над этим вопросом с партнерами по всему миру - США, Европой, Канадой и Японией.
Напомним, Украина призывает Соединенные Штаты активизировать давление на Кремль и реализовать закон об "адских санкциях" против России. В то же время в Вашингтоне снова подчеркивают необходимость скорейшего заключения мирного соглашения.
В частности 26 сентября президент Украины Зеленский заявил о необходимости более жесткого ответа мира на ежедневную российскую эскалацию.
По его словам, поскольку Москва делает свои удары все более жестокими, международные партнеры должны выбирать более сильные меры воздействия.
В тот же день президент Дональд Трамп во время общения с журналистами сновавыразил надежду на прямые переговоры между Зеленским и Путиным.
Американский лидер подчеркнул, что стремится к быстрому урегулированию войны и заключению мирного соглашения между сторонами.