Зеленский: Путин постоянно ищет поводы вести войну

По словам главы государства, Москва пока очевидно не готовится к остановке боевых действий.

Российский диктатор Владимир Путин постоянно находит поводы избегать встреч, отказываться от трехстороннего формата и не прекращать убийства.

"Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы вести войну", - подчеркнул президент.

Зеленский заметил, что во время недавней встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом убедился - Америка оценивает ситуацию аналогично.

Главная задача международного сообщества - изменить приоритеты Кремля.

По словам украинского лидера, необходимо сделать все возможное, чтобы у России появилось желание тратить средства не на смерть, а на другие нужды, и наконец закончить эту войну.

Украина активно сотрудничает над этим вопросом с партнерами по всему миру - США, Европой, Канадой и Японией.