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Зеленский: Путин постоянно ищет поводы вести войну

20:57 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Россия ищет какие-либо поводы, чтобы уклониться от переговоров и продолжать войну. Украина вместе с международными партнерами работает над тем, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам главы государства, Москва пока очевидно не готовится к остановке боевых действий.

Российский диктатор Владимир Путин постоянно находит поводы избегать встреч, отказываться от трехстороннего формата и не прекращать убийства.

"Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы вести войну", - подчеркнул президент.

Зеленский заметил, что во время недавней встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом убедился - Америка оценивает ситуацию аналогично.

Главная задача международного сообщества - изменить приоритеты Кремля.

По словам украинского лидера, необходимо сделать все возможное, чтобы у России появилось желание тратить средства не на смерть, а на другие нужды, и наконец закончить эту войну.

Украина активно сотрудничает над этим вопросом с партнерами по всему миру - США, Европой, Канадой и Японией.

Напомним, Украина призывает Соединенные Штаты активизировать давление на Кремль и реализовать закон об "адских санкциях" против России. В то же время в Вашингтоне снова подчеркивают необходимость скорейшего заключения мирного соглашения.

В частности 26 сентября президент Украины Зеленский заявил о необходимости более жесткого ответа мира на ежедневную российскую эскалацию.

По его словам, поскольку Москва делает свои удары все более жестокими, международные партнеры должны выбирать более сильные меры воздействия.

В тот же день президент Дональд Трамп во время общения с журналистами сновавыразил надежду на прямые переговоры между Зеленским и Путиным.

Американский лидер подчеркнул, что стремится к быстрому урегулированию войны и заключению мирного соглашения между сторонами.

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