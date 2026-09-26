Трамп закликав Зеленського домовитися з Путіним

Президент США Дональд Трамп прагне укладення мирної угоди між Україною та Росією для якнайшвидшого завершення війни.

Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ClashReport .

За його словами, обидва лідери мають піти на переговори та знайти компроміс для завершення бойових дій.

"Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Щоб він домовився. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився із Зеленським", - наголосив Трамп.

Американський політик укотре висловив надію на переговори між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни.

Нагадаємо, що Путін у черговий раз зробив цинічну заяву про нібито готовність Москви повернутися до мирного діалогу.

За його словами, Росія нібито планувала відновити переговори з Києвом після проведення так званих "виборів", однак звинуватив Україну у спробах завдати ударів по російській столиці та виборчих дільницях.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів щодо України.

За його словами, російська сторона все ще сподівається повернутися до консультацій у тристоронньому форматі, аби спробувати досягти своїх цілей мирним шляхом, хоча наразі жодного прогресу в цьому питанні немає.

Водночас сам Путін робив цинічні заяви про мирний діалог з Україною, намагаючись перекласти відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на українську сторону.