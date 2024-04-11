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Путін намагається знищити енергетику України, необхідно зламати його плани, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін протягом останніх років намагається знищити енергетику Україна. Необхідно зламати його плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з лідерами Польщі та Литва Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

Як відзначив президент, одним з пріоритетів України є протиповітряна оборона України. За словами Зеленського, сьогодні важливо захистити Харків, Одесу, Миколаїв, Запоріжжя й інші міста від російських терористичних обстрілів. 

"Я дякую кожному лідеру, який нас чує й готовий допомагати, щоб Україна нарешті отримала системи ППО, які можуть нам допомогти. Вони є у світі та мають захищати життя. Путін вже третій рік намагається знищити нашу енергетику. В нього абсолютно цивільні мішені, він хоче зламати життя людей. Ми маємо зламати його наміри", - додав він. 

Масовані обстріли Росії

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області, де було сильно пошкоджено Зміївську ТЕС та ТЕЦ-5.

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Зокрема він відзначав, що для повного закриття неба потрібні 25 систем по 6-8 батарей в кожній.

Тим часом речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що необхідно Україні для будівництва ешелонованої системи протиповітряної оборони.

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