Зеленський: Путін намагається втримати окуповані землі України і бомбить свої села, браво

Російський диктатор Володимир Путін наразі бомбить свої ж села і навіть не думає про долю своїх громадян. Однак навіть при цьому він досі тримається за окуповані території в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, повідомляє РБК-Україна.
"Як це впливає на зменшення військ РФ в Україні, що Путін буде перекидати війська в Курську область. Я думаю, що це важливий висновок. Я говорив про це сьогодні колегам", - повідомив Зеленський.
Він пояснив, що одна з цілей операції - показати, хто такий Путін.
"Тим державам, які ще не зрозуміли, чого він прийшов на територію нашої держави. Показати їх суспільствам, що для нього дорожче - окупація територій України чи захист свого населення. І я радий, що те, що ми говорили партнерам, ми показали на практиці", - підкреслив глава України.
Він також зазначив, що просто зараз Путін думає про те, як утримати захоплені ним території України, а не про те, що буде з його власними громадянами в Курській області.
"Він досі думає, як утримати захоплені території. І не думає, як захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Його люди там в шоці, що вони вірили в цього демона", - підкреслив президент.
Вже кілька тижнів в Курській області тривають бої. Військові ЗСУ щоденно просуваються вглиб Росії й наразі відомо про понад 90 російських населених пунктів, які перейшли під контроль ЗСУ. Зокрема днями військові ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт.
Російська влада закликає місцевих жителів Рильська виїхати до інших регіонів РФ та не чекати "до останнього". Хоча самі чиновники й не поспішають допомагати росіянам з евакуацією.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що за весь цей час Російська Федерація не попросила про гуманітарний коридор для проведення евакуації людей з Курської області.
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