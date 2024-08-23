Російська влада закликала жителів Рильська евакуюватися "поки це можливо"
Російська влада закликає місцевих жителів Рильська виїхати до інших регіонів РФ та не чекати "до останнього". Лякають приходом нібито "нацистів" та роблять наклепи на ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA.
Радник губернатора Курської області та "воєнкор" Роман Алєхін звернувся до жителів прикордонного міста Рильськ з екстреним закликом евакуюватися.
У повідомленні, яке він опублікував у своєму Telegram-каналі, Алєхін підкреслив необхідність залишити місто, "поки це можливо".
Він порівняв ситуацію з іншими прикордонними містами, такими як Суджа, Коренево і Глушково, закликаючи жителів Рильська не зволікати та "не чекати до останнього".
Він залякав місцеве населення тим, що ЗСУ нібито є "нацистами", які "скоюють злочини" проти цивільних. Однак РБК-Україна поспілкувалось із жителями російських прикордонних міст, які зараз знаходяться під контролем ЗСУ. Вони не лише звинувачують владу у Москві в тому, що "їх кинули", але й дякують українським військовим за допомогу.
"Я взагалі до влади не ставлюся позитивно, бо вся їхня влада лише для себе, а про народ ніхто не думає. Добре, що ви привезли поїсти й хліба, і води. І дозволяєте по магазинах ходити, і скрізь. Ось такі хлопці! І по магазинах нас возили машинами. Гарні хлопці. Дуже", - сказала місцева жителька Ніна.
Ситуація в Курській області
З 6 серпня триває операція ЗСУ в Курській області, головною метою якої є створення буферної зони. Журналісти The New York Times у своєму матеріалі, посилаючись на джерела, заявили, що ставлення місцевих жителів в регіоні до російської влади, а особливо до диктатора Володимира Путіна стає все більш негативним.
Українські воїни продовжують своє просування у Курській області. Вчора, 22 серпня, стало відомо, що вони взяли під контроль ще один населений пункт. Загальна кількість населених пунктів, які тепер знаходяться під контролем ЗСУ, в регіоні перевищила 90.
"Ми всі повинні розуміти: щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території", - зазначив вчора президент України Володимир Зеленський на Ветеранському форумі.
Подробиці про "Курський прорив", його мету та цілі дізнайтеся у коментарі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка для РБК-Україна.
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