Зеленский: Путин пытается удержать оккупированные земли Украины и бомбит свои села, браво

Российский диктатор Владимир Путин сейчас бомбит свои же села и даже не думает о судьбе своих граждан. Однако даже при этом он до сих пор держится за оккупированные территории в Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.
"Как это влияет на уменьшение войск РФ в Украине, что Путин будет опрокидывать войска в Курскую область. Я думаю, что это важное заключение. Я говорил об этом сегодня коллегам", - сообщил Зеленский.
Он объяснил, что одна из целей операции - показать, кто такой Путин.
"Тем государствам, которые еще не поняли, зачем он пришел на территорию нашего государства. Показать их обществам, что для него дороже - оккупация территорий Украины или защита своего населения. И я рад, что то, что мы говорили партнерам, мы показали на практике", - подчеркнул глава Украины.
Он также отметил, что прямо сейчас Путин думает о том, как удержать захваченные им территории Украины, а не о том, что будет с его гражданами в Курской области.
"Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории. И не думает, как защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво. Его люди там в шоке, что они верили в этого демона", - подчеркнул президент.
Уже несколько недель в Курской области продолжаются бои. Военные ВСУ ежедневно продвигаются вглубь России и известно о более чем 90 российских населенных пунктах, которые перешли под контроль ВСУ. В частности, на днях военные ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт.
Российские власти призывают местных жителей Рыльска уехать в другие регионы РФ и не ждать "до последнего". Хотя сами чиновники не спешат помогать россиянам с эвакуацией.
Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что за все это время Российская Федерация не попросила о гуманитарном коридоре для эвакуации людей из Курской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.