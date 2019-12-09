Зеленский и Путин начали встречу, ради которой прервали нормандский саммит

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин начали встречу в Париже после нормандской встречи. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как известно, в рамках встречи "нормандской четверки" Зеленский, Путин, Макрон и Меркель обсудили итоговый документ. На данный момент идет встреча президентов России и Украина, после этого запланирован совместный ужин, а затем - итоговая пресс-конференция (ориентировочно в 22:00).

Фото: место итоговой пресс-конференции (twitter.com/dimsmirnov175)

Позже в Офисе президента добавили, что нормандскую встречу прервали ради переговоров Путина и Зеленского, позже саммит продолжится.

Отметим, что сегодня утром в Кремле подтвердили встречу Зеленского и Путина. РосСМИ писали, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече двух президентов.

Ранее Зеленский сообщал, что на встрече с Путиным может поднять вопрос транзита газа. Украинская сторона заинтересована в долгосрочном контракте. В свою очередь, Путин назвал неприемлемыми условия Украины по новому контракту на транзит с 1 января 2020 года. Позиция Европейского союза, в целом, сводится к поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что разговор Зеленского и Путина будет неформальным и может длиться от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от графика основных переговоров "нормандской четверки".

Также глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования Зеленского к Путину. Кроме урегулирования ситуации на Донбассе, лидеры Украины и России также поднимут тему заключение газового контракта между странами.