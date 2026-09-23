Зеленський: Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро - його треба зупинити

Нагадаємо, раніше президент України зазначав, що без повернення анексованого півострова Крим під контроль України неможливо відновити нормальне життя та принципи міжнародного права.

Неповагу до світового порядку країна-агресорка почала виповідати саме у 2014 році з окупації Криму.

Водночас українські військові продовжують стримувати противника та вибивати його з української землі. З початку 2026 року Силам оборони вдалося деокупувати 800 кв. км територій, тоді як російська армія за цей же час захопила 890 кв. км.

За словами Зеленського, сумарне чисте просування загарбників становить 90-100 кв. км. Це в рази менше за показники минулих років, адже наразі для армії РФ ситуація на полі бою фактично зупинилася на місці.