Напомним, ранее президент Украины отмечал, что без возвращения аннексированного полуострова Крым под контроль Украины невозможно восстановить нормальную жизнь и принципы международного права.

Неуважение к мировому порядку страна-агрессорка начала высказывать именно в 2014 году по оккупации Крыма.

В то же время, украинские военные продолжают сдерживать противника и выбивать его с украинской земли. С начала 2026 г. Силам обороныудалось деоккупировать 800 кв. км территорий, тогда как российская армия за это же время захватила 890 кв. км.

По словам Зеленского, суммарное чистое продвижение захватчиков составляет 90-100 кв. км. Это в разы меньше показателей прошлых лет, ведь для армии РФ ситуация на поле боя фактически остановилась на месте.