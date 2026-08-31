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Зеленский: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить

19:53 31.08.2026 Пн
2 мин
Украина продолжает дипломатические усилия насчет окончания войны
aimg Елена Бджола
Зеленский: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин не показывает намерения закончить войну против Украины. Однако на дипломатическом фронте возможны важные достижения в мирном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский заинтриговал сентябрем

Глава государства отметил, что нужно создать Путину соответствующее настроение - завершать войну, а не воевать.

"Сейчас пока, к сожалению, все свидетельства разведок - и наших, и партнеров, - все сигналы из России таковы, что лично российский лидер хочет войны еще", - говорит Зеленский.

Президент отметил, что абсолютное большинство российского общества уже хочет согласиться с остановкой войны по линии столкновения. Однако Путин выступает за продолжение боевых действий против Украины.

"Мы увидим, что удастся представителям президента США. Сентябрь может изменить многое, и надо, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира", - говорит Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что обсуждается дата визита представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Это будет их первая поездка в Украину.

Также сообщалось, что Украина ежедневно находится в контакте с представителями президента США Дональда Трампа и рассчитывает на активизацию дипломатических усилий уже в августе.

Кроме того, директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайной поездки в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между Трампом, Зеленским и Путиным. Цель - попытаться покончить с войной.

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