Зеленський: Путін аплодуватиме, якщо Байден не відвідає саміт миру

Як відзначив Зеленський, наразі очікується відповідь щодо участі кількох представників африканського континенту. Водночас позитивні сигнали вже є.

"Путін аплодуватиме"

Президент зауважив на важливості візиту Байдена. Він пояснив, що Штати підтримують проведення конференції, втім "не знає на якому рівні", що є не найсильнішим рішенням.

"Я вважаю, що Байден потрібен саміту миру та іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Не присутність його... Цьому аплодуватиме Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.), причому стоячи", - додав він.

Не лише Байден

У тому ж числі Україна очікує відповіді від Китаю та Бразилії.

"Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте кожен голос дуже важливий", - додав президент.

Саміт миру

Саміт миру щодо війни в Україні пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Російську Федерацію не запрошували на засідання, втім вона матиме змогу взяти участь в наступних зустрічах.

Нещодавно Зеленський публічно запросив Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати саміт.

Як відзначила речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, наразі рішення щодо участі Китаю немає. Водночас Пекін підтримує "конференцію, яку визнаватимуть як Росія, так й Україна".

Згідно з даними Bloomberg, Байден, своєю чергою, може пропустити саміт через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.