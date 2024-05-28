Зеленский: Путин будет аплодировать, если Байден не посетит саммит мира

Как отметил Зеленский, сейчас ожидается ответ относительно участия нескольких представителей африканского континента. В то же время положительные сигналы уже есть.

"Путин будет аплодировать"

Президент отметил важность визита Байдена. Он пояснил, что Штаты поддерживают проведение конференции, впрочем "не знает на каком уровне", что является не самым сильным решением.

"Я считаю, что Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Не присутствие его... Этому будет аплодировать Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.), причем стоя", - добавил он.

Не только Байден

В том же числе Украина ожидает ответа от Китая и Бразилии.

"Мы открыты для всех, важно мнение каждого. Я сказал о больших государствах, но поверьте каждый голос очень важен", - добавил президент.

Саммит мира

Саммит мира по войне в Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Российскую Федерацию не приглашали на заседание, впрочем, она сможет принять участие в следующих встречах.

Недавно Зеленский публично пригласил Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина посетить саммит.

Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, пока решения об участии Китая нет. В то же время, Пекин поддерживает "конференцию, которую будут признавать как Россия, так и Украина".

Согласно данным Bloomberg, Байден, в свою очередь, может пропустить саммит из-за запланированного мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.