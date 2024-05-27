В МЗС Китаю відповіли щодо участі на Саміті миру

Китай підтримає конференцію, яку визнаватимуть як Росія, так й Україна, з "рівною участю всіх сторін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін під час пресконференції .

Як відзначила речниця, щодо війни на території України Китай завжди дотримувався "справедливої та об'єктивної позиції" та нібито працював над просуванням мирних переговорів.

Також вона відзначила, що Пекін заохочує мирне врегулювання "кризи" й виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку визнаватимуть Україна та Росія, з "рівною участю всіх сторін". Зокрема Китай, своєю чергою, готовий підтримувати зв'язок з міжнародною спільнотою щодо просування "політичного врегулювання кризи".

Відповідаючи на питання, чи відправить Китай делегацію на Глобальний саміт миру, Нін заявила: "Наразі я не маю чим поділитися з цього приводу".

Саміт миру у Швейцарії

Засідання пройде у Швейцарі з 15 по 16 червня. Загалом було запрошено більше 150 країн. До списку не потрапила Російська Федерації, втім країні-терористу дозволять взяти участь в наступних засіданнях.

Нещодавно президент Володимир Зеленський публічно запросив до участі голову Білого дому Джо Байдена, а також китайського лідера Сі Цзіньпіна.