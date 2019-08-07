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Зеленский проводит срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе

Новости » Политика    07.08.2019 - 09:49
Зеленский проводит срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела, осуществленного боевиками 6 августа в районе Павлополя на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе в результате обстрелов боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "112".

Вчера на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинский военных. Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Также, по данным СМИ, пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила о том, что в заседании принимают участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк. После завершения заседания Зеленский сделает заявление.

Напомним, после нарушения перемирия, в результате чего погибли четверо украинских бойцов, Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновление переговоров по ситуации на Донбассе. Он призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров.

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что обстрел, унесший жизни четырех украинских военных под Павлополем, не останется без внимания. Также он отметил, что этот обстрел является грубым нарушением перемирия на Донбассе.

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