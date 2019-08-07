ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський проводить термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі

Новини » Політика    07.08.2019 - 09:49
Зеленський проводить термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський проводить нараду з силовиками через обстріл, здійсненого бойовиками 6 серпня в районі Павлопіль на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський проводить нараду з силовиками через загибель чотирьох українських військових на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "112".

Вчора на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків, що порушило режим припинення вогню, загинули четверо український військових. Це були військовослужбовці одного з підрозділів бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Також, за даними ЗМІ, прес-секретар президента Юлія Мендель повідомила про те, що в засіданні беруть участь начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк. Після завершення засідання Зеленський зробить заяву.

Нагадаємо, після порушення перемир'я, в результаті чого загинули четверо українських бійців, Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі. Він закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів.

У свою чергу, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що обстріл, що забрав життя чотирьох українських військових під Павлополем, не залишиться без уваги. Також він зазначив, що цей обстріл є грубим порушенням перемир'я на Донбасі.

Зеленський просить Меркель, Путіна і Макрона про зустрічі в нормандському форматі Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби
Новини України Володимир Зеленськийсовещание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся