Зеленський проводить термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський проводить нараду з силовиками через обстріл, здійсненого бойовиками 6 серпня в районі Павлопіль на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський проводить нараду з силовиками через загибель чотирьох українських військових на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "112".

Вчора на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків, що порушило режим припинення вогню, загинули четверо український військових. Це були військовослужбовці одного з підрозділів бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Також, за даними ЗМІ, прес-секретар президента Юлія Мендель повідомила про те, що в засіданні беруть участь начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк. Після завершення засідання Зеленський зробить заяву.

Нагадаємо, після порушення перемир'я, в результаті чого загинули четверо українських бійців, Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі. Він закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів.

У свою чергу, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що обстріл, що забрав життя чотирьох українських військових під Павлополем, не залишиться без уваги. Також він зазначив, що цей обстріл є грубим порушенням перемир'я на Донбасі.