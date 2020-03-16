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Зеленский проводит совещание с фракцией "Слуга народа"

Новости » Политика     16.03.2020 - 20:46
Зеленский проводит совещание с фракцией "Слуга народа"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент собрал фракцию для обсуждения вопроса проведения внеочередного заседания ВР

Сейчас в Офисе президента Украины проходит совещание с фракцией "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского. Об этом РБК-Украина сообщил источник в АП.

По словам собеседника информагентства, президент собрал фракцию для обсуждения вопроса проведения внеочередного заседания Верховной рады, которое состоится 17 марта.

"Сейчас в Офисе президента началось совещание с фракцией",- сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентская фракция "Слуга народа" соберется на очное заседание.

Ранее первый заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук анонсировала, что в понедельник, 16 марта, состоится заседание фракции "Слуга народа" онлайн в связи с карантином из-за пандемии коронавирус. По ее словам, депутаты планировали провести заседание по Skype.

Во вторник, 17 марта, народные депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной рады.

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