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В понедельник состоится заседание фракции СН в онлайн-режиме

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 12:10
В понедельник состоится заседание фракции СН в онлайн-режиме
Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Сейчас во фракции ищут техническое решение для проведения

В понедельник, 16 марта, состоится заседание фракции "Слуга народа" онлайн в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила первый заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

По ее словам, депутаты планировали провести заседание по скайпу.

"Сейчас мы ищем техническое решение. Скайп не дает возможности подключать столько абонентов сразу", - сообщила Кравчук.

Напомним, в Верховной раде Украины в связи с пандемией коронавируса создадут рабочую группу для наработки механизма работы парламента дистанционно. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул необходимость срочного создания рабочей группы.

Как писало РБК-Украина, карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается: передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины; проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан; работа предприятий общественного питания. Также не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

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Новости Украины фракцияСлуга народаКоронавирус
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