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Зеленський проводить нараду з фракцією "Слуга народу"

Новини » Політика     16.03.2020 - 20:46
Зеленський проводить нараду з фракцією "Слуга народу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Пезидент зібрав фракцію для обговорення питання проведення позачергового засідання ВР

Зараз в Офісі президента України проходить нарада з фракцією "Слуга народу" за участю Володимира Зеленського. Про це РБК-Україна повідомило джерело в ОП.

За словами співрозмовника інформагентства, президент зібрав фракцію для обговорення питання проведення позачергового засідання Верховної ради, яке відбудеться 17 березня.

"Зараз в Офісі президента розпочалась нарада з фракцією",- повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентська фракція "Слуга народу" збереться на очне засідання.

Раніше перший заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук анонсувала, що в понеділок, 16 березня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу" онлайн у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу. За її словами, депутати планували провести засідання по Skype.

У вівторок, 17 березня, народні депутати зберуться на позачергове засідання Верховної ради.

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