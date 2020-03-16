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Фракция СН вечером соберется на очное заседание

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 16:47
Фракция СН вечером соберется на очное заседание
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Несмотря на карантинные мероприятия, фракция СН проведет заседание в 19:30

Парламентская фракция "Слуга народа", несмотря на карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, соберется на очное заседание. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Заседание начнется в 19:30.

"Заседание будет очным. Начало в 19:30", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук анонсировала, что в понедельник, 16 марта, состоится заседание фракции "Слуга народа" онлайн в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. По ее словам, депутаты планировали провести заседание по скайпу.

Однако нардеп подчеркивала, что скайп не дает возможности подключать большое количество абонентов одновременно, поэтому парламентарии искали другое техническое решение.

Как писало РБК-Украина ранее, в Верховной раде Украины в связи с пандемией коронавируса создадут рабочую группу для наработки механизма работы парламента дистанционно. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил о необходимости срочного создания рабочей группы.

Подчеркнем также, карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

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Новости Украины карантинфракцияСлуга народаКоронавирус
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