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Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" из-за обострения на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 марта, проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" после обострения на Донбассе. Также в консультациях участвует глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

Также он отметил, что соответствующая нота была отправлена на ОБСЕ.

"Президент и руководитель Офиса президента проводят консультации с руководством стран нормандского формата относительно грубого нарушения огня на Донбассе", - заявил он.

Напомним, 26 марта боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Шумов, в результате чего двое украинских военных получили ранения, а четверо - погибли.

Кроме того, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за обстрела и гибели военных.

По словам Арестовича, Украина созвала заседание подгруппы по вопросам безопасности на 27 марта.

Добавим, что посол Британии в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить выполнение режима "тишины" на Донбассе после обострения ситуации.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассООС
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