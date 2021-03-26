Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" из-за обострения на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 марта, проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" после обострения на Донбассе. Также в консультациях участвует глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире "Украина 24".
Также он отметил, что соответствующая нота была отправлена на ОБСЕ.
"Президент и руководитель Офиса президента проводят консультации с руководством стран нормандского формата относительно грубого нарушения огня на Донбассе", - заявил он.
Напомним, 26 марта боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Шумов, в результате чего двое украинских военных получили ранения, а четверо - погибли.
Кроме того, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за обстрела и гибели военных.
По словам Арестовича, Украина созвала заседание подгруппы по вопросам безопасности на 27 марта.
Добавим, что посол Британии в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить выполнение режима "тишины" на Донбассе после обострения ситуации.