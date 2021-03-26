Зеленський проводить консультації з "нормандською четвіркою" через загострення на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 березня, проводить консультації з лідерами "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі. Також в консультаціях бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це заявив представник української делегації в Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович в ефірі "Україна 24".

"Президент і керівник Офісу президента проводять консультації з керівництвом країн нормандського формату щодо грубого порушення вогню на Донбасі", - заявив він.

Також він зазначив, що відповідна нота була відправлена на ОБСЄ.

Нагадаємо, 26 березня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Шумів, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення, а четверо - загинули.

Крім того, українська делегація в Тристоронньої контактної групи збирається на екстрену внутрішню нараду через обстріл і загибель військових.

За словами Арестовича, Україна скликала засідання підгрупи з питань безпеки на 27 березня.

Додамо, що посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Росію забезпечити виконання режиму "тиші" на Донбасі після загострення ситуації.