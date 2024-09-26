Зеленський провів зустрічі з генсеком ООН та головою 79-ї сесії Генасамблеї

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та головою 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Філемоном Янгом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офіційного інтернет-представництва президента України.
Під час зустрічі з очільником ООН, Зеленський висловив сподівання, що Організація буде реагувати на потреби українців у гуманітарній сфері, зокрема під час підготовки до зимового періоду.
Президент і генсек ООН обговорили реалізацію Формули миру, безпекову ситуацію в країні та свободу судноплавства у Чорному морі. Це важливо для продовження функціонування транспортних коридорів і безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки.
Під час зустрічі головою 79-ї сесії Генасамблеї ООН, екс-прем'єр-міністром Камеруну в 2009-2019 роках Філемоном Янгом, Зеленський зазначив, що Україна готова ефективно співпрацювати для реалізації його пріоритетів.
"Для України важливо, щоб протягом 79-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням були проведені щорічні дебати в межах українського пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", а також, щоб була ухвалена наша щорічна резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України", - сказав президент.
Глава держави також закликав Янга підтримати Формулу миру та запросив його відвідати з візитом Україну.
Фото: Володимир Зеленський та голова 79-ї сесії Генасамблеї ООН Філемон Янг (president.gov.ua)
Впродовж цього тижня президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США.
Глава держави заявив про намір під час візиту представити власний "план перемоги" України, що пов'язаний із допомогою США.
За словами президента, цей план вміщує низку рішень уже до кінця поточного року.
Детальніше про візит Зеленського до США, - читайте в матеріалі РБК-України.
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