Зеленский провел встречи с генсеком ООН и председателем 79-й сессии Генассамблеи

Во время встречи с главой ООН, Зеленский высказал надежду, что Организация будет реагировать на потребности украинцев в гуманитарной сфере, в частности во время подготовки к зимнему периоду.

Президент и генсек ООН обсудили реализацию Формулы мира, ситуацию с безопасностью в стране и свободу судоходства в Черном море. Это важно для продолжения функционирования транспортных коридоров и беспрепятственного экспорта украинской агропродукции на глобальные рынки.

В ходе встречи председателем 79-й сессии Генассамблеи ООН, экс-премьер-министром Камеруна в 2009-2019 годах Филемоном Янгом, Зеленский отметил, что Украина готова эффективно сотрудничать для реализации его приоритетов.

"Для Украины важно, чтобы в течение 79-й сессии Генеральной Ассамблеи под вашим председательством были проведены ежегодные дебаты в рамках украинского пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", а также, чтобы была принята наша ежегодная резолюция по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины", - сказал президент.

Глава государства также призвал Янга поддержать Формулу мира и пригласил его посетить с визитом Украину.

Фото: Владимир Зеленский и председатель 79-й сессии Генассамблеи ООН Филемон Янг (president.gov.ua)