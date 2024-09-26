Зеленський провів зустрічі з генсеком ООН та головою 79-ї сесії Генасамблеї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офіційного інтернет-представництва президента України.

Під час зустрічі з очільником ООН, Зеленський висловив сподівання, що Організація буде реагувати на потреби українців у гуманітарній сфері, зокрема під час підготовки до зимового періоду.

Президент і генсек ООН обговорили реалізацію Формули миру, безпекову ситуацію в країні та свободу судноплавства у Чорному морі. Це важливо для продовження функціонування транспортних коридорів і безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки.

Під час зустрічі головою 79-ї сесії Генасамблеї ООН, екс-прем'єр-міністром Камеруну в 2009-2019 роках Філемоном Янгом, Зеленський зазначив, що Україна готова ефективно співпрацювати для реалізації його пріоритетів.

"Для України важливо, щоб протягом 79-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням були проведені щорічні дебати в межах українського пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", а також, щоб була ухвалена наша щорічна резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України", - сказав президент.

Глава держави також закликав Янга підтримати Формулу миру та запросив його відвідати з візитом Україну.

Фото: Володимир Зеленський та голова 79-ї сесії Генасамблеї ООН Філемон Янг (president.gov.ua)