Зеленский провел встречи с генсеком ООН и председателем 79-й сессии Генассамблеи
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемоном Янгом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Официального интернет-представительства президента Украины.
Во время встречи с главой ООН, Зеленский высказал надежду, что Организация будет реагировать на потребности украинцев в гуманитарной сфере, в частности во время подготовки к зимнему периоду.
Президент и генсек ООН обсудили реализацию Формулы мира, ситуацию с безопасностью в стране и свободу судоходства в Черном море. Это важно для продолжения функционирования транспортных коридоров и беспрепятственного экспорта украинской агропродукции на глобальные рынки.
В ходе встречи председателем 79-й сессии Генассамблеи ООН, экс-премьер-министром Камеруна в 2009-2019 годах Филемоном Янгом, Зеленский отметил, что Украина готова эффективно сотрудничать для реализации его приоритетов.
"Для Украины важно, чтобы в течение 79-й сессии Генеральной Ассамблеи под вашим председательством были проведены ежегодные дебаты в рамках украинского пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", а также, чтобы была принята наша ежегодная резолюция по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины", - сказал президент.
Глава государства также призвал Янга поддержать Формулу мира и пригласил его посетить с визитом Украину.
Фото: Владимир Зеленский и председатель 79-й сессии Генассамблеи ООН Филемон Янг (president.gov.ua)
Визит Зеленского в Соединенные Штаты
В течение этой недели президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США.
Глава государства заявил о намерении во время визита представить собственный "план победы" Украины, связанный с помощью США.
По словам президента, этот план включает ряд решений уже до конца текущего года.
Подробнее о визите Зеленского в США, - читайте в материале РБК-Украина.
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