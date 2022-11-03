Зеленський провів зустріч з президентом Греції у Києві
Фото: Зеленський провів зустріч з президентом Греції у Києві (скрін з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Греції Катеріною Сакелларопулу у Києві 3 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.
"Радий вітати Президента Греції Катеріну Сакелларопулу в Україні! У цей час усі ми потребуємо максимальної єдності та взаємодії. Лише разом ми можемо повернути Європі безпеку і гарантувати мир", - написав президент.
Зазначимо, що Сакелларопулу вже відвідала регіони Київської області, які постраждалі від дій російських окупантів.
До того ж, Греція почала постачати Україні бойові машини піхоти (БМП-1).
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