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Зеленский провел встречу с президентом Греции в Киеве

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Четверг 03 ноября 2022 18:33
Зеленский провел встречу с президентом Греции в Киеве Фото: Зеленский провел встречу с президентом Греции в Киеве (скрин с видео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Греции Екатериной Сакелларопулой в Киеве 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

"Рад приветствовать Президента Греции Екатерину Сакелларопулу в Украине! В настоящее время все мы нуждаемся в максимальном единстве и взаимодействии. Только вместе мы можем вернуть Европе безопасность и гарантировать мир", - написал президент.

Отметим, что Сакелларопулу уже посетила регионы Киевской области, пострадавшие от действий российских оккупантов.

К тому же Греция начала поставлять Украине боевые машины пехоты (БМП-1).

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