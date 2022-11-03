Зеленский провел встречу с президентом Греции в Киеве
Фото: Зеленский провел встречу с президентом Греции в Киеве (скрин с видео t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Греции Екатериной Сакелларопулой в Киеве 3 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.
"Рад приветствовать Президента Греции Екатерину Сакелларопулу в Украине! В настоящее время все мы нуждаемся в максимальном единстве и взаимодействии. Только вместе мы можем вернуть Европе безопасность и гарантировать мир", - написал президент.
Отметим, что Сакелларопулу уже посетила регионы Киевской области, пострадавшие от действий российских оккупантов.
К тому же Греция начала поставлять Украине боевые машины пехоты (БМП-1).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.