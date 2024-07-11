Зеленський провів зустріч з представниками оборонних компаній США: що обговорювали

Нагадаємо, що у декларації Вашингтонського саміту НАТО пообіцяло надати Україні допомогу в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року. Гроші підуть на закупівлю військової техніки, військову підготовку, підтримку оборонної інфраструктури та інше.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів.

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