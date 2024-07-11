Зеленский провел встречу с представителями оборонных компаний США: что обсуждали

Напомним, что в декларации Вашингтонского саммита НАТО пообещало предоставить Украине помощь в размере 40 млрд евро в течение следующего года. Деньги пойдут на закупку военной техники, военную подготовку, поддержку оборонной инфраструктуры и прочее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Канада объявила новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов.

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