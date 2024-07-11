НАТО пообіцяло допомогу Україні на 40 млрд євро наступного року

НАТО прийняв рішення про заснування структури з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), яка діятиме в країнах Альянсу. Також Альянс надасть мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію Вашингтонського саміту, розмішену на сайті НАТО .

NSATU

NSATU координуватиме надання військового обладнання та навчання для України членами Альянсу та партнерами. Її мета – поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку.

NSATU, яка діятиме в країнах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. NSATU не буде робити НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО.

Фінансування на 40 млрд євро

Саміт НАТО оголосив про зобов’язання довгострокової допомоги для України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.

Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема:

закупівля військової техніки для України;

матеріальна допомога Україні;

витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки для України;

витрати на військову підготовку для України;

оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;

інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та ОПК України;

усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.

Спільний центр аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC)

Розширено створення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), важливого стовпа практичної співпраці, для визначення та застосування уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО.